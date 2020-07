Record: 38 graden boven poolcirkel

Voor het eerst in de geschiedenis is een temperatuur van 38 graden gemeten boven de poolcirkel. In het Siberische Verchojansk steeg de thermometer tot bijna veertig graden. Opmerkelijk, aangezien het dorp ook het Russische kouderecord in handen heeft: -67,8 graden.

De metingen zijn gedaan door de Russische weerdienst. Zij hebben de temperaturen net gepubliceerd. Waarschijnlijk is het lokaal nog heter geworden, tonen satellietmetingen, maar het gaat om daadwerkelijk waargenomen temperaturen aan het oppervlak.

De temperatuurrecords zijn gemeten tijdens de Siberische hittegolf van afgelopen maand. Die ontstond doordat steeds weer hogedrukgebieden boven Siberië lagen. Die voerden warme lucht aan, waardoor het geregeld twintig tot dertig graden warmer was dan normaal.

Siberië heeft de afgelopen jaren vaker dergelijke hittegolven meegemaakt. Volgens de Russische weerdienst het gevolg van de opwarming van de aarde. Ongevaarlijk is het niet, door de hoge temperaturen ontdooit de permafrost waardoor grote hoeveelheden methaan vrijkomen, soms zelfs explosief.