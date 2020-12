Rapmuziek steeds depressiever

Het gaat vaak over grote auto’s, nog grotere huizen en uiteraard meer bitches dan een man kan wensen. Maar rapmuziek heeft ook een donkere kant. De stroming is de afgelopen twintig jaar zelfs behoorlijk depressief geworden. Tot die conclusie komen wetenschappers van de University of North Carolina in de VS.

Ze analyseerden de grootste raphits tussen 1998 en 2018 en zagen een duidelijke trend. Steeds meer rappers hebben het over hun demonen en zaken als eenzaamheid, onzekerheid en stress. Beroemde rappers als Drake, Post Malone, Juice Wrld, Eminem, Lil’ Wayne, Jay-Z and Kanye West hebben geen moeite om te laten zien hoe menselijk ze zijn.

Van de 125 onderzochte rapnummers bevatten 94 een verwijzing naar een negatieve emotie. In 57 zit een verwijzing naar problemen met geestelijke gezondheid. In acht nummer is zelfs sprake van zelfmoord. Vaak gebruiken de rappers metaforen om daarover te praten, vrijwel geen enkel nummer bevat de tekst ‘ik ben depressief’.

Volgens de onderzoekers is het een positieve trend. Jongeren leren dat het geen schande is om geestelijke problemen te hebben, schrijven ze in vakblad JAMA Pediatrics. Het bespreekbaar maken is een belangrijke stap naar genezing.