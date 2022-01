Raket van Elon Musk slaat te pletter op de maan

Zet 4 maart maar in de agenda. Dan stort een deel van een Falcon 9 raket van Elon Musk te pletter op de maan. De raket lanceerde in 2015 om een weersatelliet in een baan om de aarde te brengen – de auto kwam drie jaar later. De bovenste trap viel niet terug naar aarde, maar bleef zweven. En nu zit de maan in de weg.

Op 5 januari scheerde de trap nog vlak langs de maan. Aan de hand van die baan hebben astronomen nu berekent dat het begin maart wel raak zal zijn. Daarmee is Musk eindelijk op de maan, wat hij al een tijdje wil. Maar niet op de manier die hem voor ogen stond waarschijnlijk.

Het onderdeel weegt een paar duizend kilo, maar zal slechts een klein deukje maken in de maan. Gelukkig staan er geen waardevolle dingen op onze satelliet. Vanaf de aarde is het moeilijk te zien. De maan is dan een heel klein sikkeltje en de aanvaring kan plaatsvinden op de kant die van de aarde is afgekeerd.