Racisme is heel normaal

De dood van George Floyd heeft felle discussies doen losbarsten. Is Amerika een racistisch land? Het antwoord is een volmondig ja, maar dat is heel normaal. Iedereen is namelijk racist, zo ontdekt de wetenschap keer op keer.

Onderzoekers van New York University lieten proefpersonen van verschillende rassen een paar jaar geleden een test maken om te kijken hoe ze tegenover mensen met een andere huidskleur stonden. Zoals te verwachten, gaven de meeste mensen politiek correcte antwoorden: natuurlijk maakt het niet uit dat jij een ander kleurtje hebt dan ik.

Vervolgens werd met de proefpersonen een spelletje gespeeld waarbij ze geld konden winnen. Vertrouwen was daarbij erg belangrijk. Uit het spel bleek dat mensen vooral vertrouwen hebben in anderen als die dezelfde huidskleur hebben als zij. Ook zetten ze meer geld in als ze in een team spelen met iemand van hun eigen ras. Als het echt om iets gaat – geld in dit geval – kiezen we voor wat we kennen, voor wat vertrouwd is. Wat we ook aan politiek correcte denkbeelden denken te hebben.

Nog een interessant onderzoek. Aan de University of Manchester (GB) werd aan een groep hoogopgeleide proefpersonen (half blank, half zwart) een stapel van vier sollicitatieformulieren gegeven met daaraan foto’s geniet van de sollicitanten. De opdracht was duidelijk: haal hier twee geschikte kandidaten uit. De stapel formulieren was uiteraard zorgvuldig samengesteld. Zo waren alle CV’s prachtig en de kandidaten zeer geschikt voor de baan. Twee waren van blanke en twee van zwarte sollicitanten. Zo’n 60 procent van de blanke proefpersonen ging voor twee blanke kandidaten. Slechts 6,3 procent van alle blanke proefpersonen selecteerde twee donkere sollicitanten.

Opvallend is dat ook zwarte proefpersonen racisme vertoonden, maar subtieler. In 4,2 procent van de gevallen selecteerden ze twee blanke sollicitanten. Een kwart van de zwarte proefpersonen selecteerde twee donkere sollicitanten, bleek uit het onderzoek dat werd georganiseerd door het blad Higher Education. De rest ging voor een mix.

Zoals deze zijn er nog tientallen onderzoeken. Allemaal hebben ze dezelfde uitkomst: de mens is van nature racistisch, wat mensen ook zeggen. Je kunt wel je best doen het bij jezelf te herkennen.