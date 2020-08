Racisme bepaalt hoe Amerikanen verkiezingen zien

Racisme speelt een opmerkelijke rol in de Amerikaanse politiek, toont nieuw onderzoek aan. Mensen beoordelen hun eigen economische situatie als ‘slechter’ als een zwart persoon kandidaat is voor het presidentschap. Dat is het resultaat van een studie onder kiezers tijdens de Obama en Trump regeringen.

Het onderzoek is gehouden door de University of Arkansas onder meer dan 14.000 Amerikanen. Die deden een test om hun mate van racisme vast te stellen door op stellingen te reageren. Daarna moesten ze vragen beantwoorden over hun persoonlijke situatie en de aanstaande verkiezingen.

Opmerkelijk was dat meer racistische mensen hun eigen financiĆ«le situatie bij de verkiezingen van 2012 beoordeelden als ‘is slechter geworden’. Obama wilde toen voor de tweede keer president worden. Terwijl de economie op dat moment goed begon te draaien en de respondenten vooral blanke mensen waren met goede banen en uitstekende inkomens.

Deze mensen geloofden ook niet dat hun situatie onder Obama zou verbeteren. Integendeel. Zelfs nadat de onderzoekers corrigeerden voor partijvoorkeuren, ideologie en persoonlijke levenssituaties, bleef recht overeind staan dat veel blanken hun zwarte president niet vertrouwden.

Bij de verkiezingen van 2016, toen Trump zich kandidaat stelde, waren dezelfde mensen juist veel optimistischer. Ze zagen het onder de zakenman uit New York erg zitten, al was hij uitermate vaag over zijn economische agenda. De onderzoekers kunnen niet anders dan concluderen dat huidskleur daarbij een belangrijke rol speelde.

(Center for the Study of the Presidency and Congress)