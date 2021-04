Raadsel: hoe komt Australisch DNA in Zuid-Amerikaanse indianen?

Diep in het Amazone regenwoud van Zuid-Amerika leven indianen met bijzonder DNA. Ze hebben in zich genetische code afkomstig van de Aboriginals uit Australië. Hoe is dat daar, 15.000 kilometer verderop, terechtgekomen? Bovendien gaat het niet om een paar gevallen, van Bolivia tot Brazilië, het is op het hele continent gevonden.

De ontdekkers van dit exotische DNA, van de universiteit van São Paulo, denken dat het in Zuid-Amerika terecht is gekomen via de lange weg: van Australië, via Azië naar Siberië en dan via Alaska, Midden-Amerika naar de Amazone. Dat zou betekenen dat 15.000 jaar geleden niet alleen Azië op drift raakte en richting Amerika trok, maar dat ook Aboriginals aan de wandel gingen.

Dat wil zeggen dat we de geschiedenisboeken over deze periode moeten herschrijven. Waarom de Aboriginals in totaal 30.000 kilometer zouden afleggen is niet bekend. Wel dat ze het in twee golven deden. Het DNA van hedendaagse indianen toont dat de eerste golf migranten uit Australië aan de kust van Zuid-Amerika bleef hangen, de tweede golf trok het binnenland in.

Het meeste Aboriginal DNA ontdekten de wetenschappers bij een stam die de Xavante heet, in Brazilië. Hun voorvaders en -moeders trokken ooit over de Beringstraat landbrug tussen Siberië en Alaska. In de millennia daarna steeg de waterspiegel, zodat daar nu zee ligt. Eenmaal aan de Amerikaanse kant, bleven ze lopen, er is geen Aboriginal DNA ontdekt in Noord-Amerikaanse indianen.

Het onderzoek staat in PNAS.