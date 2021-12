Psychopaten zijn slecht in bed

Stel je een gemene man voor. Eentje die zijn gemeenheid ook niet onder stoelen en banken steekt. Zou dat een goede partner voor een vrouw zijn? De meeste mensen zullen geneigd zijn die vraag met ‘nee’ te beantwoorden – en gelijk hebben ze. Maar er is nog een reden waarom vrouwen beter met een bocht om zulke mannen heen kunnen lopen: ze zijn slecht in bed.

Onderzoek door de universiteit Silesia in Katowice (Polen) toont aan dat mannen die hoog scoren op de schaal van psychopathie geen hoge ogen gooien tussen de lakens. Vooral mannen met slechte impulscontrole, die dus snel een sneer uitdelen aan een partner, scoren belabberd als het op bevrediging aankomt. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder een kleine tweeduizend Poolse vrouwen.

De vrouwen moesten hun partners beoordelen op psychologische kenmerken en op de bevrediging die ze ervoeren in hun relatie en tijdens seks. Gemeenheid en slechte impulscontrole waren daarbij zeer sterk gecorreleerd aan een in alle opzichten slechte relatie. Zodanig dat je je af kunt vragen waarom die mannen niet vrijgezel waren.

Volgens de onderzoekers omdat deze mannen op het eerste gezicht zeer succesvol ogen en charmant zijn. Ze hebben veel zelfvertrouwen en lijken zich weinig van anderen aan te trekken. Pas later blijkt dat ook in een relatie te gelden, schrijven de onderzoekers in vakblad Personality and Individual Differences.