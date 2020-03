Pssst, motor van een Concorde kopen?

Hij is niet meer te gebruiken om een vliegtuig aan te drijven. Maar wie een mooi hebbeding zoekt, kan nu de motor van een Concorde kopen. Compleet met nabrander, want zonder is het geval natuurlijk niet compleet. De Concorde had vier van zulke motoren om passagiers sneller dan het geluid te laten vliegen.

De motor staat op Ebay, waar de huidige eigenaar er meer dan acht ton voor vraagt. Het gaat om een exemplaar uit 1980, het bijpassende vliegtuig staat nu in een museum in de VS. Je moet hem wel zelf op komen halen in het Verenigd Koninkrijk; daartoe kun je het beste een zware truck meenemen, want de motor weegt 5,5 ton.

Wat moet iemand met zoiets? Neerzetten is een mogelijkheid. Bij de ingang van de luchthaven Heathrow staat een andere Concorde aandrijving. Maar volgens de verkoper is hij ook makkelijk uit elkaar te halen en kun je de onderdelen dan weer los herverkopen als aandenken aan de gouden jaren van de luchtvaart. Hoe ver lijken die nu weg.