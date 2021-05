Printer cartridges vertellen ons hoe de oceaan stroomt

Een containerlading printer cartridges die in 2014 van een vrachtschip viel, helpt wetenschappers om in kaart te brengen hoe de Atlantische Oceaan stroomt. Duizenden plastic inkjetcartridges van Hewlett-Packard vielen bij een ongeluk in de noordelijke Atlantische Oceaan ten oosten van New York, en werden duizenden kilometers meegevoerd door de stroming.

Een team van wetenschappers onder leiding van de universiteit van Plymouth heeft kort na het nieuws over de lekkage een oproep gedaan op sociale media en strandjutters gevraagd uit te kijken naar de plastic cartridges. Dat heeft nogal wat losgemaakt.

Mensen hebben 1.467 cartridges gevonden aan de kusten van West-Europa, de Canarische Eilanden, Bermuda, Florida en zelfs het noorden van Noorwegen. De grootste vondsten zijn gedaan langs stranden van zuidwest Engeland. Uit een analyse blijkt dat de patronen zich meer dan 6500 kilometer hebben verspreid met een gemiddelde snelheid van 10 centimeter per seconde.

Onderzoekers gebruiken vaker overboord gevallen plastic ladingen om de stromingen van de oceanen te analyseren. In 1997 vielen vijf miljoen stukjes Lego in zee. Die spoelen tot de dag van vandaag aan. Het project Lego Lost at Sea probeert zoveel mogelijk van deze stukken te verzamelen om iets te leren over stroming en het gedrag van plastic in zout water.