Prachtig beeld van satelliet: Nederland in de sneeuw

Beelden van de Copernicus Sentinel-3 satelliet laten zien dat Nederland besneeuwd blijft dankzij dagenlange temperaturen onder het vriespunt.

Storm Darcy trok in de avond van zaterdag 6 februari over een groot deel van Noord-Europa. De harde wind en de bittere kou, die het startsein gaven voor een code rood, brachten het land bijna tot stilstand. Sinds die tijd ligt er in het grootste deel van het land zo’n 10 cm sneeuw. De sneeuwval veroorzaakte ook verstoringen in delen van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.