Popster toont wetenschappers hoe Corona zich (niet) verspreidt

Het was een bijzonder concert, afgelopen augustus. In het Duitse Leipzig trad de popster Tim Bendzko op voor 4000 bezoekers. Dat doet hij wel vaker, maar in dit geval waren alle bezoekers behangen met meetapparatuur. De grote vraag: kun je in tijden van Corona concerten geven?

Het experiment, van de Universität Halle, liep drie avonden, om zo meerdere varianten te kunnen testen. De resultaten zijn nu bekend: ja, mits de goede voorzorgsmaatregelen worden genomen, kun je ook nu nog concerten geven. Ben je laks, dan kan een concert van een popster echter zorgen voor een explosie van Corona.

Die voorzorgsmaatregelen zijn dat het publiek moet zitten met mondkapje op, anderhalve meter afstand moet houden en – het belangrijkste – dat de ventilatie van de concerthal vol staat te draaien en er goede filters zijn. Metingen van aerosolen boven en tussen het publiek toonden aan dat vooral die ventilatie de sleutel is.

Neemt een concertorganisator niet de juiste maatregelen en staan de bezoekers dicht bij elkaar in een slecht geventileerde hal, dan is het risico op Corona zeventig keer zo hoog als in een normale situatie, ontdekten de onderzoekers. Ze waarschuwen dat de meeste poppodia maar de helft van hun normale capaciteit kunnen benutten om alles veilig te houden.