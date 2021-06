Politiek trekt psychopaten aan

Het leek zo’n onschuldige onderzoeksvraag: waar in de Verenigde Staten zou je de meeste psychopaten aantreffen? Maar de uitkomst van de studie verbaasde vriend en vijand; de meeste psychopaten vind je in het regeringscentrum, Washington DC. Ruim 1,6 miljoen Amerikanen werden onderzocht op vijf persoonlijkheidskenmerken de meest opzienbarende scores waren daar.

Op iedere honderd inwoners, heeft DC 3,48 psychopaten, blijkt uit de studie van de Southern Baptist University. De nummer twee op de lijst, Connecticut, heeft er maar 1,89 per honderd. Maar dat zou niet moeten verbazen, uit eerdere studies weten we dat psychopaten erg effectief kunnen zijn in machtsspelletjes. De onderzoekers denken dat psychopaten letterlijk door de macht van Washington worden aangetrokken.

Uit eerdere studies weten we dat bepaalde beroepen ook erg aantrekkelijk zijn voor psychopaten. Je vindt onder hen relatief veel directeuren, advocaten, mediamedewerkers, verkopers, chirurgen, politie, geestelijken, chefs en ambtenaren. Allemaal beroepen die rond de politiek veel voorkomen. Politici staan niet op die lijst, waarschijnlijk omdat er daar relatief weinig van zijn.

Maar wellicht is het handig om voor politici in de dop een psychologische test te ontwerpen, zodat de ergste gevallen er uit kunnen worden gefilterd.