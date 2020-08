‘Plastic schadelijker voor milieu dan vliegen’

Vliegen geldt als een van de meest schadelijke menselijke activiteiten voor het milieu. Maar er is iets dat we dagelijks doen dat nog veel erger is. Namelijk spullen kopen die in plastic zijn verpakt. Het is een milieuramp die eigenlijk nauwelijks is te overzien.

Dat beweert althans Greenpeace. De milieuorganisatie berekende dat een vierde van de wereldwijde uitstoot van CO2 voor rekening komt voor plastic. Voor het maken, bewerken en recyclen van de kunststof is veel energie nodig, waardoor er ook veel luchtvervuiling vrijkomt. Dat is nog naast de vervuiling van zeeën, natuurgebieden en bergen met enorme hopen plastic.

Verbrandt het plastic in een vuilnisoven, zoals in veel landen het geval is, dan komt nog meer CO2 vrij.

Voor de productie van een ton aan plastic, komt 1,3 ton aan CO2 in de lucht. Het gas draagt bij aan de aardopwarming. Dat is veel schadelijker dan vliegtuigen. Om een PET-fles te maken, is bijvoorbeeld 80 milliliter aardolie nodig. In Nederland gebruiken we 1,5 miljard van die flessen per jaar.

Daarvoor is 120 miljoen liter olie nodig, genoeg om een kleine vloot aan vliegtuigen een jaar lang rond de wereld te laten vliegen.