Plastic in placenta gevonden

Italiaanse onderzoekers hebben in de placenta van moeders die net waren bevallen plastic ontdekt. Het is bewijs dat plastic dus via de baarmoeder aan ongeboren kinderen wordt meegegeven.

De moderne mens krijgt de hele dag plastic binnen. Het zit in onze drinkflessen, het blijft plakken als we voedsel uit de verpakking halen. Een deel scheiden we weer uit, een deel blijft in het lichaam. Daar heeft het invloed op onze gezondheid.

En een deel gaat dus rechtstreeks naar onze kinderen. Artsen van het ziekenhuis Fate Bene Fratelli in Rome deden onderzoek op zes placenta’s van vrouwen tussen 18 en 40 jaar die net moeder waren geworden. Ze vonden in totaal twaalf stuks microplastic in de moederkoeken. Daaronder Polypropeen, het plastic waarvan flessen worden gemaakt.

De moeders waren geschokt toen ze hoorden van de vervuiling in de placenta. Wat het effect is van plastic dat van moeder op kind overgaat, is niet bekend. In volwassenen beïnvloedt plastic het immuunsysteem. Maar bij pasgeboren kinderen? Dat is nog niet onderzocht. Zeker is dat plastic onderdeel is geworden van wie wij zijn, schrijven de onderzoekers in vakblad Environment International.