Plastic capsules en desinfectiedouches: Italië wil naar het strand

De uitgebreide strandcultuur van Italië staat onder druk. Mensen willen graag van de zomer naar zee, maar kan dat wel in tijden van Corona? In Rimini, een van de mooiste Italiaanse badplaatsen, piekeren ze zich suf over methodes en technieken om mensen veilig naar het strand te laten gaan.

Een bedrijf uit Modena heeft voorgesteld om Rimini en andere badplaatsen uit te rusten met plexiglazen dozen waarin mensen kunnen zonnen, zonder anderen aan te steken. De kisten van plastic en aluminium zijn twee meter hoog, 4,5 meter breed en voorzien van een toegangsdeur, meldt het bedrijf Nuova Neon Group. Dat is voldoende voor twee ligstoelen en een parasol. De dozen zouden mensen in staat moeten stellen om te ontspannen en Covid-19-infecties te vermijden.

De badmeesters van Rimini hebben – bij monde van hun beroepsvereniging – het voorstel afgeslagen. Het kan daar in de zomer wel veertig graden worden. Om dan in een doorzichtige plastic doos te zitten, is niet aangenaam, zeggen ze. Hoe wil je dan bovendien ciao bella zeggen?

De badmeesters voelen meer voor een tunnel. Iedere badgast moet daar doorheen lopen en krijgt dan een desinfectiedouche. Zo zouden ziekteverwekkers worden gedood. Ook zijn ze enthousiast over een plan van de overheid om iedere Italiaan een cheque van vierhonderd euro te geven. Die zijn alleen bij horecagelegenheden in eigen land om te wisselen. Bijvoorbeeld in Rimini.