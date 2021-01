Planeet gevonden, ‘bijna zo oud als universum’

Nadat het universum ontstond, duurde het een hele tijd voordat er sterren en planeten waren. Vandaar dat het heel bijzonder is dat astronomen nu een planeet hebben ontdekt die bijna zo oud is als het universum. Het hemellichaam is relatief kort na het ontstaan van de ruimte geboren.

Nog uitzonderlijker: deze planeet ligt helemaal niet zo ver bij ons vandaan. De planeet cirkelt rond een rode dwerg met de naam TOI-561, ‘slechts’ 280 lichtjaar van ons verwijderd. Op de schaal van de kosmos is dat om de hoek.

De oeroude planeet is ongeveer anderhalf keer de aarde, maar de kans dat er leven is, lijkt heel klein. Daarvoor zit deze planeet te dicht bij de ster. Bovendien lijkt zij niet te draaien. Een kant is dus loeiheet, de andere bitter koud. Alleen op de rand van deze twee gebieden zou mogelijk iets kunnen ontstaan.

Het hele systeem is 10 miljard jaar oud en lijkt te zijn ontstaan 4 miljard jaar nadat het universum ontstond. Ter vergelijking, de aarde is pas 4,5 miljard jaar geleden ontstaan. Dat maakt deze planeet tot een bijzonderheid, ook al omdat het om een vaste planeet gaat.

De University of Hawai’i heeft de planeet ontdekt met een van hun sterke telescopen. Ze zullen de planeet verder volgen, in de hoop dat zij ons iets kan vertellen over het vroege universum.