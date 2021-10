Pil tegen Corona snel op de markt

Farmaciebedijf Merck Sharp & Dohme heeft een pil ontwikkeld die het aantal ziekenhuisopnames door coronabesmetting halveert. Het middel, molnupiravir, is getest op 775 volwassenen uit risicogroepen die vijf dagen eerder besmet waren geraakt. Van de mensen die het middel slikten slikten, kwam 7,3 procent binnen dertig dagen in het ziekenhuis. Niemand is gestorven.

Dat lijkt niet indrukwekkend, maar van de controlegroep, die een placebo slikte, is 14,1 procent opgenomen en kwamen liefst acht mensen te overlijden.

Molnupiravir is oorspronkelijk tegen de gewone griep ontworpen en bleek bij fretten te werken tegen Corona. In een eerste test onder tweehonderd mensen met Corona, liet het ook verbluffende resultaten zien. Na een kuur van vijf dagen waren alle testpersonen virusvrij. Vier van de tweehonderd hadden last van zware bijwerkingen, maar het is onzeker of die door het medicijn zijn veroorzaakt.

Merck denkt dat het middel vooral voor de mensen geschikt zal zijn die ondanks een vaccin alsnog de ziekte krijgen. En voor mensen die zich niet laten vaccineren. Ze willen het middel op korte termijn op de markt brengen om het aantal zware gevallen van Corona naar beneden te brengen. Daartoe hebben ze een verzoek voor versnelde toelating ingediend.