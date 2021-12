Pfizer werkt minder goed tegen Omikron

Het vaccin van Pfizer beschermt slechts gedeeltelijk tegen de Omikron-variant van het Coronavirus. Dit is bekendgemaakt door het Africa Health Research Institute in Zuid-Afrika. Het gaat om voorlopige resultaten zeggen ze erbij, maar die wijzen wel duidelijk die kant op. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) acht het echter ‘hoogst onwaarschijnlijk’ dat Omikron de bescherming van vaccins volledig zou kunnen ondermijnen.

Pfizer zelf verwacht later deze week de eerste resultaten van eigen onderzoek naar de bescherming van hun vaccin.

De neutralisatie van Omikron is ‘veel minder’ in vergelijking met een vorige Covid-stam, schreef het instituut op Twitter. Het lab testte het bloed van twaalf mensen die waren inge├źnt met het vaccin van Pfizer, volgens de studie die op de website van het lab is gepubliceerd. Er is een 41-voudige daling van neutraliserende antilichamen tegen de Omikron-variant waargenomen, aldus het rapport. De voorlopige gegevens zijn nog niet aan een peer-review van andere wetenschappers onderworpen.

Er zijn nog geen studies over hoe de vaccins van Moderna, Janssen en andere fabrikanten presteren tegen de nieuwe variant. Volgens de Amerikaanse infectieziektedeskundige Anthony Fauci wijzen de voorlopige resultaten erop dat de variant waarschijnlijk besmettelijker is, maar minder ernstig. Ook de WHO denkt dat de nieuwe variant minder ernstige symptomen zou kunnen veroorzaken. Maar het is nog vroeg dag, meer onderzoek is nodig, vindt de organisatie.