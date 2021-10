Pfizer vaccin werkt uitstekend bij pubers

Het vaccin van Pfizer vermindert het risico van infectie met de delta-variant van het Coronavirus bij adolescenten met 90 procent. Het biedt ook 93 procent bescherming tegen symptomen van deze variant van het virus. Dat blijkt uit gegevens van 94.354 dubbel gevaccineerde adolescenten tussen 12 en 18 jaar. Deze werden vergeleken met gegevens van een overeenkomstig aantal niet-gevaccineerde personen in dezelfde leeftijdsgroep.

De gegevens werden in Israël verzameld tussen 8 juni en 14 september van dit jaar, dus tijdens de vierde Coronagolf. Toen overheerste de Delta-variant al. De wetenschappers van onder andere Harvard University, konden niet zeggen welk effect de vaccinatie had op het risico om ernstig ziek te worden, naar het ziekenhuis te moeten of te sterven. Zulke gevallen zijn te zeldzaam bij jonge mensen.

De staat Israël loopt voorop bij het vaccineren van de hele bevolking en fungeert als een soort testlab voor de rest van de wereld. Van de 12- tot 15-jarigen is 45 procent; van de 16- tot 19-jarigen is 75 procent volledig gevaccineerd. De bescherming tegen Corona ging vooral na de tweede prik scherp omhoog.