Pfizer vaccin werkt ook tegen mutaties

Het vaccin van de firma Pfizer tegen Corona werkt ook tegen de nu bekende mutaties van het virus. Daaronder ook de varianten uit Zuid-Afrika en Groot-Brittanniƫ. Dat heeft het hoofd onderzoek van de firma laten weten na een studie. Toch waarschuwt hij voor te veel optimisme.

Pfizer heeft het vaccin uitgeprobeerd op zestien verschillende varianten van het virus. Maar het kan zijn dat er mutaties opduiken waarop het middel geen uitwerking heeft. Net als vaccins van concurrenten, werkt het middel van Pfizer door het menselijk immuunsysteem te leren een eiwit in het virus te herkennen.

Muteert het virus zich zodanig dat dit eiwit niet meer aanwezig is, dan zou het middel niet meer werken. Die kans is overigens klein, want het is uitgerekend dit eiwit dat het virus zo besmettelijk maakt.