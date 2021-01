“Pfizer vaccin beschermt vermoedelijk ook tegen besmettelijkheid’

Het is zeer waarschijnlijk dat het vaccin tegen Corona van de firma Pfizer ook de besmettelijkheid tegengaat. Dat zegt Albert Bourla, directielid van dat bedrijf tegen Europese Parlementsleden naar aanleiding van eerste resultaten van een studie. ‘De data zijn zeer bemoedigend.’

Dat het vaccin in 95 procent van de gevallen beschermt tegen het ontwikkelen van ziekteverschijnselen, was al bekend. Maar zouden gevaccineerde mensen nog besmettelijk zijn na vaccinatie? Daarvan hangen veel toekomstige maatregelen af. Bij proefdieren is dat het geval, bij mensen is het nog te vroeg.

In hetzelfde gesprek heeft Bourla opnieuw aangegeven dat het vaccin een net zo hoge werkzaamheid lijkt te hebben tegen varianten van het virus. Vooral die uit Groot-Brittanniƫ en Zuid-Afrika geven de overheden in Europa grote kopzorgen, omdat ze zoveel besmettelijker zijn.

Het is nu een kwestie zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk in te enten. In sommige landen gaat het vaccineren daarom dag en nacht door. Maar niet in Nederland, waar dat vanwege de avondklok juist niet mogelijk is.