Pfizer vaccin aangepast op Omikron

De farmaceutische fabrikant Biontech – maker van het Pfizer-vaccin – is bezig om dat vaccin aan te passen aan de Omikron variant van Corona. Het is een voorzorgsmaatregel, voor het geval dat het nodig zou zijn, laat het bedrijf weten. Het bedrijf is tegelijk bezig om de nieuwe variant te analyseren, zodat duidelijk is waar de zwaktes zitten in het huidige vaccin.

Het gaat daarbij vooral om de mutaties aan het spike-eiwit, waarmee het virus zich hecht aan menselijke cellen. Biontech doet nu experimenten met Omikron om te zien of dit nieuwe eiwit anders werkt dan de tot nu toe bekende. In de laboratoriumtests worden antistoffen van gevaccineerde personen daartoe geconfronteerd met het spike-eiwit van de nieuwe variant. Zo testen de wetenschappers hoe goed gevaccineerde personen het nieuwe virus neutraliseren. Biontech zegt dat ze nu al zien dat de nieuwe variant duidelijk verschilt van eerder waargenomen varianten.

Het bedrijf verwacht de bevindingen van hun onderzoek uiterlijk eind volgende week te kunnen publiceren. Omdat ze gelijktijdig werken aan een aangepast vaccin, moet dat niet veel later klaar kunnen zijn. Samen met de Amerikaanse partner Pfizer werkt Biontech al maanden aan voorbereidingen om het vaccin binnen zes weken aan te passen in het geval van een zogenoemde escape-variant van het virus. Het doel is om de eerste batches van een nieuw vaccin binnen honderd dagen te leveren, laat Biontech weten in een persverklaring.