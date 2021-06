Pest 4000 jaar vroeger in Europa dan gedacht

Wetenschappers hebben in Letland de overblijfselen van iemand gevonden die is gestorven aan de pest. Opmerkelijk: het slachtoffer is 4000 jaar voor de Zwarte Dood aan de ziekte bezweken. Een bewijs dat de ziekte al veel eerder door Europa zwierf dan we wisten.

Waarom vinden we dan niet veel meer pestslachtoffers uit die periode? Omdat de ziekte toen nog niet was geëvolueerd tot een vorm die met vlooien kon meeliften. Onderzoekers van de universiteit in het Duitse Kiel hebben de resten van de man onderzocht en wisten het pestvirus in zijn botten te vinden. Dat genoom konden ze zelfs ontcijferen en vergelijken met latere versies van de pest.

De Zwarte Dood was een epidemie die van 1347 tot 1352 door Europa trok en vele slachtoffers maakte. In Venetië stierf meer dan de helft van de bevolking. Dat was omdat de ziekte van huis tot huis ging via vlooien die op ratten zaten. De ziekte was toen ook zeer snel en dodelijk. Dit slachtoffer heeft waarschijnlijk redelijk lang nog geleefd. Hij had de pest als een soort chronische aandoening.

De vondst leert wetenschappers hoe de pest is geëvolueerd van een relatief onschuldige ziekte tot een killer. Juist in deze tijd is dat een belangrijke ontdekking. De onderzoekers uit Kiel denken dat de pest zich kon evolueren omdat mensen in Europa dichter op elkaar en dieren gingen wonen.