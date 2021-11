Pentagon richt UFO-eenheid op

Het Amerikaanse ministerie van Defensie richt een eenheid op die UFO-meldingen moet gaan onderzoeken. Aanleiding zijn een aantal recente meldingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten in de nabijheid van militaire eenheden. De vraag is of er sprake is van spionage en van wie.

De Amerikanen zijn al een tijd opmerkelijk open over hun contacten met vreemde vliegende objecten. Verschillende filmpjes vanuit militaire vliegtuigen zijn openbaar gemaakt, evenals onderzoeksrapporten. Daaruit blijkt dat het Pentagon veel UFO-meldingen kan verklaren, maar een behoorlijk aantal ook niet.

De nieuwe eenheid gaan de Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) heten. Deze groep zal vooral meldingen in de buurt van special use airspace (SUA) onderzoeken. Dat is vaak het luchtruim boven militaire bases en vliegvelden. Normaal mogen daar geen burgerluchtvoertuigen komen, dus zijn meldingen van daar extra verdacht.

Een van de mogelijke verklaringen voor UFO’s zou China kunnen zijn. Afgelopen juli testte het land een hypersonisch toestel dat op grote hoogte de aarde kan rondvliegen. Bij de test vuurde het toestel bij vijf keer de geluidssnelheid een object af, dat vloog daarna nog sneller weg. Geen westers toestel is daartoe momenteel in staat. Ook de Russen zijn met iets dergelijks bezig.