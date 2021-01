Oxford vaccin wordt aangepast op mutaties

Wetenschappers van de universiteit van Oxford doen aanpassingen aan het coronavaccin dat ze samen met de AstraZeneca-groep hebben ontwikkeld. Zo kunnen ze het ook inzetten tegen de nieuwe, zeer besmettelijke mutaties van het coronavirus die in Groot-Brittannië, Zuid-Afrika, Brazilië en andere landen zijn ontdekt.

Eind december was Groot-Brittannië het eerste land ter wereld dat groen licht gaf voor het Oxford-vaccin dat AstraZeneca. Voor de EU is het ChAdOx1 nCoV-19-vaccin bedoeld als steunpilaar om het grote publiek in te enten. Er zijn 400 miljoen doses besteld. Het Oxford-vaccin langer kan worden bewaard dan de vaccins van Pfizer en Moderna en bij normale koelkasttemperaturen van twee tot acht graden Celsius. Dat maakt het geschikt voor grootschalige uitrol.

Maar na de ontdekking van de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten was er de angst dat het vaccin minder goed daartegen zou werken. Vandaar dat Oxford de receptuur ietsje aanpast, om zeker te weten dat het tegen alle nu bekende mutaties werkt. Daarvoor is wel eerst een nieuw onderzoek nodig, dat nu is gestart.

Andere makers van vaccins, als Pfizer, denken vooralsnog dat hun bestaande stoffen werken tegen alle bekende variaties van het virus.