Oxford vaccin goedgekeurd – maar slechts 60 procent effectief

Het Europese geneesmiddelen agentschap EMA heeft het COVID-19-vaccin van AstraZeneca goedgekeurd voor gebruik bij mensen vanaf 18 jaar. Het staat ook wel bekend als het Oxford vaccin. Dit is het derde COVID-19-vaccin dat het EMA heeft aanbevolen voor toelating.

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA heeft het vaccin grondig beoordeeld en bij consensus aanbevolen voor toelating door de Europese Commissie. Hierdoor kunnen de EU-burgers er zeker van zijn dat het vaccin aan de EU-normen voldoet.

Uit de gegevens van de EMA blijkt echter ook dat het vaccin maar 60 procent effectief is. Van de honderd mensen die het krijgen en daarna in aanraking komen met Corona, zullen er veertig toch ziek worden. Dat is aanmerkelijk lager dan bijvoorbeeld het vaccin van Pfizer, dat in de negentig procent effectief is.

De EMA verwacht dat het vaccin net zo goed werkt bij ouderen als bij jongeren. Ook al zijn er bij de tests van het middel weinig ouderen ingezet, er zijn geen aanwijzingen dat de effectiviteit bij het klimmen van jaren afneemt.