Overbezorgde ouders veroorzaken extreem links kind

Waarom gelooft de ene blanke in de superioriteit van het blanke ras, terwijl de ander zijn verontschuldigingen aanbiedt aan iedereen met een kleurtje? Die onderzoeksvraag hebben Australische psychologen proberen te beantwoorden. Onderzoekers van de Queensland University of Technology doken in de wereld van de politieke extremen.

Het antwoord is aanleg en opvoeding. Ze onderzochten 512 Amerikanen tussen 18 en 84 jaar oud en zagen dat extreem linkse mensen, die ontzettend hun best deden om geen minderheid voor het hoofd te stoten, vaak overbezorgde ouders hadden. Ook vertoonden deze mensen weinig psychische weerbaarheid, waarschijnlijk als gevolg van hun opvoeding.

Aan de extreme rechterkant van het politieke spectrum vonden de onderzoekers juist gesloten en vaak onvriendelijke persoonlijkheden. Deze mensen stonden ook weinig open voor andere ideeën of intellectuele ontwikkeling. Ze waren wel vaak consciëntieus, terwijl extreem links vaak laks is en weinig discipline vertoont.

Wat zowel extreem links als rechts als karaktertrek hebben, is een gevoel van moreel absolutisme. Alleen zij zien de wereld zoals die is. Deze mensen weigeren grijstinten te zien en hebben de neiging om iedere situatie, hoe complex ook, te beoordelen in termen van goed en fout. Beide kanten van het spectrum zijn ook gevoelig voor autoriteit, een leider die vertelt hoe het is en wat ze van zaken moeten vinden.

(PlosOne)