Oudste kunst ter wereld gevonden: 45.000 jaar oud

Op het Indonesische eiland Sulawesi hebben wetenschappers de oudste kunst ter wereld ontdekt. Op een rotswand schilderden vroege mensen een groep zwijnen en enkele vogels. Die zijn verbazingwekkend goed bewaard gebleven.

De afbeelding is gemaakt in de Leang-Tedongnge-Grot, op de zuidelijke punt van het eiland. De grot is zeer moeilijk bereikbaar. Alleen tijdens de droge moesson is er een pad dat begaanbaar is. In 2017 ontdekten wetenschappers deze grot, het duurde tot nu voor ze de holte helemaal konden analyseren.

Daarbij ontdekten ze dat de kunstenaars van toen met okerkleurige pigmenten een opmerkelijk knappe weergave maakten van het Sulawesi-zwijn. De maker wilde het werk wellicht ook signeren, want boven het meest complete zwijn zijn twee handafdrukken gemaakt.

Volgens de onderzoekers die de grot hebben opengelegd – uit Australië en Indonesië – toont de schildering dat de mensen van toen in alle opzichten al modern waren. Ze keken naar hun omgeving en legden die vast. Daarbij gebruikten ze gereedschappen en hielden ze de verhoudingen in de gaten. Is Sulawesi de wieg van onze beschaving?

(Science Advances)