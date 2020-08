Oud TBC-medicijn helpt mogelijk tegen Corona

Het BCG-vaccin, een oud vaccin dat oorspronkelijk gemaakt is tegen tuberculose, heeft een algemene stimulerende werking op het immuunsysteem. Het werkt daardoor effectief tegen meerdere ziekten – mogelijk ook tegen COVID-19.

In een studie van het Radboud UMC zijn groepen vrijwilligers vergeleken die in de afgelopen vijf jaar – maar voor de coronapandemie – al dan niet een BCG-vaccin hebben gekregen. Daaruit blijkt dat het vaccin in ieder geval veilig is en geen extra risico’s op COVID-19-klachten met zich meebrengt.

Het Bacille Calmette-Guérin of BCG-vaccin is het meest ontvangen vaccin ter wereld. Oorspronkelijk is het bedoeld als behandeling van tuberculose, maar later werd duidelijk dat het een langdurige, algemene boost aan het aangeboren immuunsysteem geeft.

Uit het onderzoek komt een voorzichtig positief beeld, in de periode maart-mei 2020 hadden mensen in de BMC-gevaccineerde groep iets minder vaak Corona. Maar dat is niet genoeg om te beweren dat dit vaccin actief beschermt tegen de ziekte, daarvoor is meer data nodig. Dus gaat het onderzoek door om te zien of een grootschalige inenting zin zou hebben.