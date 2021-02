Opzienbarende foto: het moment dat Corona een cel binnendringt

Voor het eerst is vastgelegd wat onze maatschappij al een jaar lang verlamt. Het moment dat een Coronavirus (blauw) een menselijke cel (geel) binnendringt. Onderzoekers van de Universität Bielefeld in Duitsland hebben met een heliummicroscoop gezien waarom dit virus zo gevaarlijk is.

Coronavirussen zijn gemiddeld maar honderd nanometer groot, dat is een honderd miljardste meter. Alleen met zeer specialistische meetapparatuur zijn ze te zien. We hadden al een close-up van het virus, nu ook een actiefoto.

Met een normale microscoop zijn deze opnames niet te maken. Er is niet genoeg licht om de virussen te vangen. Door heliumatomen op een object af te vuren en te meten hoe ze reageren, zijn zelfs atomen in beeld te brengen. Deze technologie bestaat pas een jaar of tien.

Voor deze opname lieten de onderzoekers Coronavirussen los op cellen uit nieren. Te zien is hoe de ziekteverwekkers zich aan de cellen vasthechten en binnendringen. In de nabije toekomst hoopt dit team ook scherp te stellen op het afweermechanisme van de cellen.