Opmerkelijk: vegetariërs kunnen beter tegen Corona

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat vegetariërs en veganisten een Covid-ziekte doorgaans beter overleven dan vleeseters. Nog een reden om de bieflapjes voorlopig te laten staan?

Er zijn veel factoren die covid 19 kunnen beïnvloeden: Geslacht, leeftijd, bloedgroep, roken. Vooral mensen met obesitas en diabetes type 2 hebben ook een hoger risico om een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen. Beide aandoeningen kunnen het gevolg zijn van een ongezonde levensstijl: weinig beweging en slechte eetgewoonten.

Een team van Amerikaanse onderzoekers heeft nu onderzocht hoe het dieet het verloop van corona beïnvloedt. Voor hun studie, gepubliceerd in het tijdschrift BMJ Nutrition, Prevention & Health, evalueerden de wetenschappers gegevens van mensen uit zes landen. De deelnemers aan de studie hadden vooraf een online vragenlijst ingevuld over hun voeding en aangegeven of zij besmet waren met het Coronavirus.

Van de meer dan 2300 deelnemers hadden 568 Corona doorgemaakt. Daarvan meldden 138 van matige tot ernstige symptomen, en 430 hadden een licht verloop. Van de mensen die ziek waren geweest volgde 41 dat een vegetarisch of veganistisch dieet. 46 proefpersonen zaten op een pescetarisch dieet, waarbij ze wel vis, maar geen vlees aten.

Het resultaat? Vegetariërs en veganisten hadden 73 procent minder kans op een matige tot ernstige Covid-19 in vergelijking met degenen die geen zuiver plantaardig dieet volgden, aldus de studie. Pescetariërs hadden 59 procent minder kans dan degenen die vlees aten.

Het onderzoeksteam corrigeerde voor gewicht, leeftijd, reeds bestaande aandoeningen en de levensstijl van de deelnemers. Dit had echter geen invloed op de resultaten. In alle landen was het resultaat ook hetzelfde.