Opmerkelijk: je telefoon herkent autisme

Wetenschappers uit het Zwitserse Genève hebben een algoritme ontwikkeld om autisme vroeg op te sporen aan de hand van video-opnamen van spelende kinderen. Met deze aanpak bereiken ze een nauwkeurigheid van ongeveer tachtig procent, zo melden zij. Een zo vroeg mogelijke diagnose van de ziekte is cruciaal om zo snel als het kan met gedragstherapieën te kunnen beginnen.

Autistische kinderen vinden het moeilijk om oogcontact te maken, te glimlachen of belangstelling te tonen voor wat hen omringt. Een team van de universiteit van Genève gebruikte dat gegeven om autisme in een vroeg stadium te herkennen. Hun algoritme gebruikt video om de bewegingen te analyseren van kinderen die met een volwassene spelen.

De onderzoekers testten hun methode op 68 kinderen onder de vijf jaar met en zonder autisme. Volgens de resultaten maakte het programma een nauwkeurige diagnose in ongeveer vier van de vijf gevallen op basis van ongeveer één uur durende video-opnamen. Met tien minuten videomateriaal werd al een nauwkeurigheid van zeventig procent bereikt.

De resultaten zijn natuurlijk niet perfect, aldus de universiteit van Genève in een verklaring. Maar de methode stelt bezorgde ouders in staat een eerste indicatie te krijgen, die een specialist later kan onderzoeken. Er is ook geen dure camera nodig, opnames gemaakt met een telefoon zijn goed genoeg voor een upload naar het programma. Wanneer dat breed beschikbaar komt, is nog niet bekend.