Oostenrijk gaat met Spoetnik vaccineren

De lijst met landen die het Russische Spoetnik vaccin gebruikt of gaat gebruiken wordt langer. Ook Oostenrijk staat klaar om het vaccin in de bovenarmen te spuiten. Er zijn een miljoen doses gereserveerd. Daarmee is de Alpenrepubliek het eerste westerse land dat dit middel gaat gebruiken.

Oostenrijk wacht alleen nog op toelating van het middel door de Europese medicijnwaakhond EMA. Zodra die groen licht geeft, begint de vaccinatie met het middel. De EMA doet momenteel een versnelde toelatingsprocedure. Vele andere landen gebruiken het vaccin al zonder problemen.

De levering is op 26 februari afgesproken tijdens een telefoongesprek tussen de Russische leider Vladimir Poetin en de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. Die laatste heeft laten weten dat hij niet op de EMA gaat wachten als het erg lang duurt. Oostenrijk zou dan ook een noodvergunning kunnen afgeven voor gebruik van het vaccin.

Kurz neemt die stap omdat hij de economie van zijn land zo snel mogelijk wil openen. Hij ziet in het gebruik door andere landen een bevestiging dat Spoetnik veilig is.