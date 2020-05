Ook mensen die op Trump stemmen vinden hem een zak

Hij is sadistisch, narcistisch, antisociaal en passief-agressief. Nee, deze beoordeling van Trump komt niet van zijn tegenstanders. Het zijn ook de mensen die op hem hebben gestemd die de huidige president van Amerika een enorme zak vinden.

Maar in tegenstelling tot zijn tegenstanders vinden ze het geen probleem en denken ze niet dat het hem disfunctioneel maakt.

Dat is de opmerkelijke uitkomst van een studie van de University of Colorado. Onderzoekers daar vroegen 219 Amerikaanse stemmers om een oordeel te geven over de persoonlijkheid van hun president. Van deze proefpersonen had 59 procent op Clinton gestemd; 41 procent op Trump. Ze gaven hun oordeel direct na de verkiezingen in 2016. De resultaten zijn nu gepubliceerd in het vakblad Clinical Psychological Science.

De onderzoekers hadden een ingewikkeld experiment uitgedacht om de proefpersonen positieve en negatieve filmpjes over Trump te laten zien. Maar dat maakte allemaal niet uit. Vrijwel iedereen liet zich negatief tot zeer negatief uit over de persoonlijkheidskenmerken van Trump.

Het verschil tussen voor- en tegenstanders is dat de eerste groep niet denkt dat de persoonlijkheidsstoornissen iets uitmaken voor zijn functioneren als president. Wellicht denken ze zelfs dat ze helpen in de harde wereld van de internationale politiek.

Politici zijn vaker narcistisch, blijkt uit ander onderzoek. Het is een persoonlijkheid die stemmers vaak zien als visionair en vastberaden. Het is een trekje dat zorgt dat mensen hun critici aanvallen, weigeren toe te geven dat ze relevante kennis missen en beslissingen nemen uit opportunisme in plaats van overtuigingen.