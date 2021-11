Ook kinderen krijgen long Covid

Dat kinderen minder last hebben van Corona is waar. Maar alleen gemiddeld. Kinderen kunnen zwaar ziek worden en 11 procent heeft last van long Covid, het lang aanhouden van klachten. Dat blijkt uit een studie van de medische universiteit van Graz in Oostenrijk onder 1- tot 14-jarigen.

Hoe ouder kinderen zijn, hoe groter de kans op complicaties. Een kwart heeft hoge koorts, 28 procent moet erg hoesten.

Ongeveer 60 procent van de kinderen heeft symptomen na een besmetting, maar veel infecties bij kinderen blijven onontdekt. Uit een tweede Oostenrijks onderzoek (Lead) blijkt dat tien procent van de kinderen op een middelbare school positief had getest. Maar nog eens tien procent bleek antistoffen te hebben en had het virus dus al onder de leden gehad.

De twee onderzoeken wijzen kinderen aan als grote bron van besmetting. Ze vertonen vaak geen symptomen en houden zich slecht aan regels. Meer dan de helft van de besmettingen wordt nooit ontdekt. Zo kan een kind een heel gezin besmetten of meerdere reizigers in het openbaar vervoer. Daarom pleiten de onderzoekers ook voor inentingen onder kinderen.