Ook in Nigeria Corona mutatie gevonden

In Nigeria is een nieuwe mutatie van het Corona-virus opgedoken. Het lijkt zich onafhankelijk van de mutaties in Groot-Brittannië en Zuid-Afrika te hebben ontwikkeld. Dat heeft de geneeskundige dienst Africa CDC gemeld. Er zijn nog slechts weinig details bekend.

Deze mutatie is gevonden in twee patiënten, die in augustus en oktober ziek werden. Wetenschappers zijn deze nieuwe loot aan de Corona-stam nu aan het onderzoeken om te zien of het om een meer besmettelijke soort gaat, zoals in Groot-Brittannië. Ook is nog niet duidelijk hoe verspreid deze mutatie is.

Mutaties zijn niet ongebruikelijk bij een epidemie. Het virus kopieert zichzelf constant in nieuwe patiënten. Daarbij sluipen veranderingen in de opbouw van het organisme. Vandaar dat zelfs de griep ieder seizoen mutaties kent.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft aangegeven zich nog geen zorgen te maken over de mutaties. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat sommige veranderingen het virus zelfs zwakker maken. Ook lijken de ontwikkelde vaccins tegen alle mutaties te werken.