Ook dat nog: Corona zorgt voor haaruitval

Het is een potentieel dodelijke ziekte die long– en hersenbeschadiging kan veroorzaken. Maar Corona kan ook je uiterlijk beïnvloeden. Het kan namelijk zorgen voor haaruitval. Sommige patiënten hebben twee tot drie maanden nadat ze beter worden ineens plukken haar in hun hand.

Veel mensen die de ziekte zwaar te pakken hadden, rapporteren dat ze daarna ineens veel minder haar hebben. Het zou volgens een Amerikaans onderzoek om ongeveer een derde van de ‘overlevers’ gaan. Het is onduidelijk of het verlies permanent is, of dat de haren terugkomen.

Waarom mensen haren verliezen, is niet helemaal bekend, maar het is ook een symptoom van Ebola. Onderzoekers van het Duitse farmaciebedrijf Berlin Cures proberen achter de oorzaak te komen, zodat ze een medicijn kunnen maken. Ze vermoeden dat de haarwortels door de antilichamen van Covid-19 worden aangetast. Dat zou vooral haren in de groeifase negatief beïnvloeden, zodat ze gaan uitvallen.

Het bekendste slachtoffer van de Covid-haaruitval is actrice Alyssa Milano. Ze maakte een video van de plukken haar die in een borstel achterblijven. Haar boodschap is om vooral geen Corona te krijgen. ‘Doe niet dom’, zegt ze, ‘draag een mondkapje.’