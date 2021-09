Oogproblemen leiden vaak tot dementie

Ouderen met oogproblemen lopen een veel grotere kans om dementie te krijgen. Mensen die lijden aan maculadegeneratie – waarbij het zicht snel achteruit gaat – lopen een 26 procent hogere kans op mentale problemen. Ouderen met staar hebben een 11 procent hogere kans en bij oogproblemen door diabetes is het zelfs 61 procent.

Tot die conclusie komen Chinese wetenschappers na uitgebreid onderzoek onder 12.364 personen tussen de 55 en 73. De onderzoekers, van de Guangdong Academy of Medical Sciences, hebben geen verklaring voor de correlatie tussen oogproblemen en dementie. Maar ook andere studies hebben een link aangetoond tussen lichamelijke gebreken en dementeren. Waarom sommige oogproblemen vaker tot mentale achteruitgang leiden, weten ze ook niet.

Gek genoeg zagen de Chinezen dat een glaucoom niet tot extra gevallen van dementie leidt. Daarbij verliest een persoon langzaam delen van zijn of haar blikveld. Het is een aandoening die met een operatie valt op te lossen, hoewel de schade onomkeerbaar is.

De studie, gepubliceerd in het British Journal of Ophthalmology, onderstreept de noodzaak van regelmatige oogonderzoeken bij ouderen. Veel van de aandoeningen in het onderzoek zijn bij tijdige ontdekking te verhelpen. Dat is niet alleen goed voor het zien, maar ook voor een prettigere oude dag. Er zijn zaken die dementie bespoedigen die moeilijker te verhelpen zijn.