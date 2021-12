Oogdruppels in plaats van een leesbril

Het een van de vervelende kanten aan ouder worden: ineens kun je de krant niet meer lezen zonder bril. De lettertjes zijn te klein. Maar waar laat je die leesbril als je weer in de verte wilt kijken? Geen wonder dat sommige mensen wel tien leesbrillen hebben, verspreid over het huis.

Goed nieuws: er komt een einde aan die ergernis. Een Amerikaanse firma heeft oogdruppels gemaakt die de plaats van een leesbril in kunnen nemen. Vuity, zoals het product heet, is sinds deze maand toegelaten tot de Amerikaanse markt. Europa zal niet lang op zich laten wachten, de merknaam is in de Benelux al geregistreerd.

Het middel werkt door het verkleinen van de pupil. Daardoor krijgt het oog minder licht binnen, waardoor het makkelijker scherpstellen is op kleine objecten in de buurt. Een drup per oog werkt zes uur voor dichtbij kijken en tien uur voor kijken naar een beeldscherm. Mensen die eerst een leesbril nodig hadden, konden in klinische tests ineens zonder.

Vuity helpt helaas niet tegen bijziendheid of ernstige verziendheid. Daarvoor heb je nog steeds een bril of lenzen nodig. Maar vooral de groep tussen de 45 en 60 zal er profijt van hebben, blijkt uit de klinische tests.