Ontwormingsmiddel lijkt effectief tegen Corona

Het Charité-ziekenhuis in Berlijn test momenteel het gebruik van een geneesmiddel dat gewoonlijk tegen lintwormen wordt ingezet. Ze willen weten of je het ook kunt gebruiken om Corona-infecties te behandelen. Volgens het universitair ziekenhuis lijkt het lintwormmedicijn Niclosamide zeer doeltreffend tegen Covid-19.

Het ontwormingsmiddel maakt onderdeel uit van een grotere studie naar stoffen die het virus weerhouden zich te vermenigvuldigen als het eenmaal een menselijk lichaam is binnengedrongen. Behalve Niclosamide toont ook het experimentele kankermedicijn MK-2206 goede voorlopige resultaten, maar dat is nog niet goedgekeurd.

Mensen verdragen Niclosamide goed bij potentieel effectieve doses, blijkt uit eerste tests in Berlijn. Het academische ziekenhuis beschouwt het als het meest veelbelovende kandidaat-geneesmiddel. Eerder leek het ook effectief tegen Zika.

In een klinische studie wil Charité nu testen of het geneesmiddel in alle gevallen veilig is in gebruik, ook in hogere doses wordt verdragen en doeltreffend is bij patiënten bij wie onlangs de diagnose covid-19 is gesteld.

In sommige landen zijn experimenten aan de gang met een ander ontwormingsmiddel, Ivermectine. Maar dat middel is nog niet vrijgegeven voor gebruikt tegen Corona. Artsen raden ook aan het niet te nemen, omdat het niet bewezen veilig en effectief is.