Onooglijke steen blijkt oeroude meteoriet

Een steen die op een oprit in het Britse Gloucestershire is gevonden, lijkt niets bijzonders. Toch zou het pokdalige ding vitale informatie kunnen bevatten over de vorming van het zonnestelsel. Wie weet zelfs over de oorsprong van het leven op aarde.

De steen is namelijk ergens voorbij Mars ontstaan en als meteoriet op het perceel van een Brits gezin geland. Dat gebeurde afgelopen februari, waarna de steen naar Loughborough University is gebracht voor analyse. De eerste resultaten zijn binnen: het ding is oeroud.

De specialisten van de universiteit schatten de leeftijd op 4,6 miljard jaar. Dat betekent dat hij is ontstaan toen ons zonnestelsel nog zeer jong was en waarschijnlijk bij de vorming van een van de planeten het heelal in is geslingerd. Daarmee is de steen een belangrijke aanwijzing hoe ons zonnestelsel – en misschien het leven zelf – is ontstaan.

Vooral omdat de meteoriet poreus is en ongelijkmatig. Dat betekent dat het gesteente niet is gesmolten, maar dat we hier een stuk oorspronkelijke planeet hebben. Poreuze meteorieten zijn zeldzaam, ze komen vrijwel nooit op aarde terecht. Bovendien bevatten ze oeroud water, wat veel vertelt over onze geschiedenis.

De Britten gaan de steen verder analyseren, vooral om de exacte samenstelling te weten te komen. Dan is misschien ook iets te zeggen over de oorsprong.