Ongelooflijk handig: nog een duim

Nieuw onderzoek met een kunstmatig robotduimpje heeft verrassende resultaten opgeleverd: binnen een paar dagen waren mensen die de duim gebruikten in staat om hem op natuurlijke wijze te bedienen en complexe taken uit te voeren, zoals torens bouwen van houten blokken, of in koffie roeren terwijl je het kopje vasthoudt.

Bovendien bleek uit hersenscans dat de aanwezigheid van deze derde duim de werking van het brein had veranderd. Zelfs toen het extra aanhangsel werd verwijderd bleef deze extra vinger in de hersens nog even zichtbaar. We passen ons schijnbaar makkelijk aan als we een extra vinger krijgen.

De derde duim is een experiment van University College London (UCL). Ze wilden zien wat een toegevoegd ledemaatje met mensen zou doen. De onderzoekers zagen dat mensen tijdens het gebruik van de Derde Duim hun natuurlijke handbewegingen veranderden. Proefpersonen vertelden dat de robotduim aanvoelde als een deel van hun eigen lichaam.

De 3D-geprinte duim kan twee soorten beweging maken en wordt draadloos bestuurd door druk van de grote tenen. Voor het onderzoek werden twintig mensen bijeengebracht, zij moesten vijf dagen lang zes uur per dag de duim dragen – zowel tijdens vooraf ingestelde trainingstaken als tijdens hun dagelijkse leven.

De onderzoekers, die hun bevindingen publiceerden in Science Robotics, denken dat mensen gewend zijn gereedschappen te gebruiken. Daardoor zijn onze hersens flexibel als het aankomt op ‘verlengstukken’ van het eigen lichaam. Maar dat we zo snel aan een extra vinger zouden wennen, verbaasde ze.