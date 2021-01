Onderzoekers vinden kleinste kameleon ter wereld

Een internationaal team van onderzoekers heeft een nieuwe kameleonsoort ontdekt op het eiland Madagaskar. Daar komt meer bizarre mininatuur voor. Het mannetje, dat zeer grote genitaliën heeft, is slechts 13,5 millimeter lang, zo heeft de Zoologische Staatssammlung in München donderdag bekendgemaakt. Daarmee is het het kleinste kameleon ter wereld en de kleinste reptiel.

Opvallend zijn de enorme genitaliën in verhouding tot de lichaamsgrootte, ze maken bijna een vijfde van zijn lichaam uit. Ook daarin is het diertje wereldkampioen, na een vergelijking met 51 andere kameleonsoorten. Het vrouwtje, met een lichaamslengte van 19 millimeter, is groter dan het mannetje. Ondanks grote inspanningen was het niet mogelijk meer specimens van de nieuwe soort te vinden.

Een verklaring voor de zeer grote genitaliën ou kunnen liggen in het verschil in grootte tussen de geslachten. Bij de grootste kameleonsoorten zijn de mannetjes meestal beduidend groter dan de wijfjes, bij de kleinste soorten is het precies omgekeerd, dus heeft het mannetje een flinke penis nodig, schrijven de onderzoekers in het tijdschrift “Scientific Reports”. Anders komt hij er niet bij.