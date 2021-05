Onderzoekers vinden achilleshiel Corona

Ik ben zelf een Berber uit Marokko. Berbers zijn de oorspronkelijke bewoners van Marokko, de Arabieren kwamen later. Er zijn vele verhalen over waar de Berbers eigenlijk vandaan komen: volgens sommigen uit Atlantis, de gezonken stad, volgens anderen uit Noord-Europa en weer anderen zeggen dat we van de oude Egyptenaren afstammen, wat is het nou, Faqt? – Yasmine

