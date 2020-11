Onderzoek: leven kan ook in ruimte ontstaan

Voor het ontstaan van leven is geen planeet nodig. Tot die opzienbarende conclusie komt een internationaal team van wetenschappers, waaronder onderzoekers uit Leiden. Glycine, een belangrijke bouwsteen van het leven, kan ontstaan onder de barre omstandigheden die in de ruimte heersen. De resultaten zijn gepubliceerd in Nature Astronomy.

Tot voor kort namen wetenschappers aan dat glycine alleen kan ontstaan op plekken in de ruimte met veel uv-licht. Nieuwe resultaten van de Sterrenwacht Leiden tonen aan dat het ook mogelijk is dat glycine zich vormt op het oppervlak van ijskoude stofdeeltjes zonder straling. Hierdoor is het waarschijnlijk dat glycine kan ontstaan in het interstellaire materiaal waaruit nieuwe sterren en planeten ontstaan.

De onderzoekers simuleerden in het laboratorium de omstandigheden in donkere interstellaire wolken. Daartoe maakten ze bij temperaturen van -260 C flinterdunne laagjes ijs van bevroren CO, NH3, CH4 en H2O en bombardeerden deze met vrije atomen. Daarbij vallen ijsmoleculen uiteen en kunnen grotere moleculen ontstaan. Zo vormden ze glycine.

Eerder vonden astrofysici glycine op de komeet 67P. Nu is duidelijk hoe dat kan, dat er met de tijd kleine, maar substantiële hoeveelheden glycine in de ruimte ontstaan.

De onderzoekers vermoeden dat glycine een voorloper kan worden van andere complexe organische moleculen zoals de aminozuren alanine en serine. Uiteindelijk, vindt het organisch verrijkte materiaal zijn weg naar kometen en stofdeeltjes die vroeger of later op planeten inslaan en zo de basis voor leven kunnen vormen.