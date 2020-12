Ondanks pandemie nog honderden dierenmarkten in China

Corona begon op een dierenmarkt in Wuhan, daar zijn wetenschappers het inmiddels wel over eens. China sloot een aantal van die markten, maar het is volgens het Wereldnatuurfonds een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn nog honderden van die markten, waar elk mogelijk dier te krijgen is.

Daarmee zou het een kwestie van tijd zijn voor een ziekte weer overspringt van een dier op een mens.

Het WWF bezocht vijfhonderd van deze markten in grotere steden en concludeerde dat de helft daarvan een hoog risico heeft op zoönose, het overspringen van een ziekte op een mens. Dieren zitten daar op zeer kleine oppervlaktes en de markten zijn erg druk en slecht geventileerd. Bovendien houden de verkopers wilde en tamme dieren door elkaar, wat het risico flink verhoogd.

Niet alleen in China, ook in grote delen van Zuidoost-Azië komen dit soort markten voor. Vaak nog slechter gereguleerd dan in China. In landen als Vietnam en Indonesië zijn mensen voor een deel van hun consumptie nog altijd op weinig gecontroleerde markten aangewezen. Ook daar zijn de omstandigheden vaak erbarmelijk.

Maar ook Europa heeft inmiddels kunnen merken hoe gevaarlijke intensieve dierhouderij is. Nertsboerderijen blijken broeiplaatsen van Covid-19. In tegenstelling tot de markten van Azië is er echter weinig blootstelling aan mensen, maar dat maakt ze nog niet ongevaarlijk. Van dit soort tikkende tijdbommen zijn er in China ook nog honderden, zo niet duizenden.

Het WWF bepleit een wereldwijd programma om dierenmarkten beter te controleren en de grootste misstanden aan te pakken.