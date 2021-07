Omstreden artikel over gevaar vaccinatie offline gehaald

Op internet is een wetenschappelijk artikel viraal gegaan dat kritisch staat tegenover vaccins. ‘Voor elke drie sterfgevallen die een vaccinatie voorkomt, moeten we twee sterfgevallen accepteren door vaccinatie’, aldus het online-artikel.

Het verscheen in het tijdschrift Vaccines. Dat is van een uitgeverij die in het verleden vaak is bekritiseerd wegens slordig werk. Naar aanleiding van het artikel hebben verschillende gerenommeerde onderzoekers ontslag genomen bij het tijdschrift.

Na uitgebreide kritiek heeft de uitgever het artikel nu teruggetrokken. Het bevat fouten die ‘de interpretatie van de resultaten fundamenteel zouden beïnvloeden’, zeggen ze. De auteurs gingen er onder meer van uit dat vermoedelijke gevallen van bijwerkingen van het vaccin causaal verband hielden met de vaccinatie tegen het coronavirus. Dat mag je nooit aannemen.

Op 24 juni publiceerden drie auteurs het artikel The Safety of COVID-19 Vaccinations-We Should Rethink the Policy. Geen van de auteurs is viroloog of vaccinatiedeskundige. Eerste auteur Harald Walach is een psycholoog die werkte als directeur van een nu gesloten instituut aan de Europese Universiteit van Frankfurt. Toen al werd Walach vaak bekritiseerd om zijn pseudowetenschappelijke aanpak. Co-auteurs zijn een natuurkundige en werkloze datawetenschapper.

Inhoudelijk gaat de kritiek vooral over het aantal vermeende vaccindoden dat is gebruikt. De auteurs van de studie verwijzen naar de databank van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat bijwerkingen na vaccinaties documenteert. De daar geregistreerde sterfgevallen zijn alleen na een coronavirusvaccinatie, er is niet automatisch een oorzakelijk verband met de vaccinatie.