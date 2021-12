Omikron verhoogt immuniteit tegen Delta – maar hebben we er wat aan?

Mensen die een besmetting met Omikron achter de rug hebben, zijn heel goed beschermd tegen de Delta-variant van Corona. Vooral als ze ook nog gevaccineerd en zijn en waarschijnlijk helemaal na een booster. Dat is de conclusie van de Africa Health Research Institute (AHRI) in Zuid-Afrika na een kleine studie.

Omikron blijkt daarmee een prima ’training’ voor de menselijke afweer. Mogelijk ook tegen nieuwe varianten die nog moeten opduiken. Maar nu Delta op de terugweg lijkt, hebben we er wat aan? Het antwoord van de onderzoekers is ja.

Dat komt doordat Omikron, dat milder is, op deze manier Delta extra snel zal verdringen. Dat kan de druk op de gezondheidszorg verminderen, omdat uit eerste gegevens blijkt dat minder mensen met Omikron in het ziekenhuis terechtkomen. Ook zou het tegen kunnen gaan dat Delta ergens blijkt hangen en volgende winter voor herbesmettingen kan zorgen.

Het gaat om een kleine studie. Omikron is pas sinds eind november geïdentificeerd, zodat er nog weinig tijd is geweest om deze variant te bestuderen. Ook is deze studie nog niet door het proces van peer review geweest, waarbij andere wetenschappers het mogen bekritiseren of aanvullen. Voorlopig staan de resultaten alleen op de site van het AHRI.