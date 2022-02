Omikron-variant BA.2 nóg besmettelijker

Omikron mag dan een mutatie zijn van het oorspronkelijke Coronavirus, het muteert zelf ook alweer. Variant BA.2 (de oorspronkelijke Omikron variant heet BA.1) grijpt in sommige landen al flink om zich heen. Daaronder Denemarken, waar net een studie is afgerond. Daaruit blijkt dat BA.2 anderhalf keer besmettelijker is dan BA.1.

Dat geldt met name onder mensen die geen vaccinatie en geen booster hebben gekregen. Daar is de kans dat ze het virus doorgeven zelfs twee keer zo hoog. Experts denken dat de huidige golf daardoor langer kan gaan duren dan aanvankelijk verwacht. BA.2 is echter milder qua symptomen, net als BA.1.

De Deense onderzoekers, van de universiteit van Kopenhagen, denken dat BA.2 vooral onder kinderen en jongeren rond zal gaan – met alle gevolgen van dien. Onder die groep is het aantal ongevaccineerden het hoogst. Hoewel vaccinaties slecht werken tegen infectie met het virus, beschermen ze wel tegen zware ziekteverschijnselen, zagen de Denen ook.

Het onderzoek is nog niet geanalyseerd door andere wetenschappers en staat op de MedRxiv server.