Omikron is ook al aan het muteren

Omikron is een relatief nieuwe mutatie van het Coronavirus. Maar ook deze mutatie is alweer aan het muteren. Wetenschappers hebben in Zuid-Afrika, Canada en Australiƫ een nieuwe versie van deze nieuwe versie gevonden. Die is voorlopig BA2 gedoopt. De oorspronkelijke mutatie van Omikron heet BA1.

Dat heeft het University College London Genetics Institute meegedeeld. Ze zien in de nieuwe mutatie een paar cruciale genetische veranderingen ten opzichte van de oorspronkelijke Omikron. Die veranderingen maken BA2 moeilijker om op te sporen met een PCR-test. Er is echter geen reden om aan te nemen dat deze nieuwe versie gevaarlijker is dan de oorspronkelijke Omikron. Die lijkt weer ietsje minder gevaarlijk dan Beta, maar is wel besmettelijker.

PCR-tests gebruiken de aanwezigheid van verschillende stukjes genetische informatie om een Coronavirus op te sporen. Eentje daarvan is het zogenoemde S-gen. Dat is in de nieuwe mutatie echter helemaal afwezig. Daardoor is het testen iets ingewikkelder geworden, omdat er dan op andere genen moet worden gezocht. Ook registreert BA2 mogelijk niet als Omikron, dat dit S-gen juist wel heeft.

Wetenschappers bestuderen de nieuwe mutatie in laboratoriums rond de wereld. De grote vraag is echter hoe het virus zich gedraagt in de bevolking. Dat antwoord komt waarschijnlijk snel genoeg.